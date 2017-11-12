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Экономика

По итогам 10 месяцев 2017 года РСХБ получил чистую прибыль в размере 1,2 млрд рублей

Чистая прибыль АО «Россельхозбанк», рассчитанная на основе российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ), в январе-октябре 2017 года составила 1,2 млрд рублей по сравнению со 118,6 млн рублей годом ранее. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе банка.

По состоянию на 1 ноября совокупный кредитный портфель банка превысил 1,9 трлн рублей, увеличившись с начала года на 9,6%. В том числе объем кредитов корпоративным заемщикам увеличился на 10,3%, до 1,56 трлн рублей, частным лицам – до 347,2 млрд рублей (на 6,8%).

Банк демонстрирует опережающую среднерыночную динамику по направлению привлечения средств клиентов, что свидетельствует о высоком уровне доверия со стороны бизнеса и населения. По итогам 10 месяцев 2017 года объем привлеченных средств составил 1,97 трлн рублей, увеличившись с начала года на 26,1%.

Кроме того, РСХБ продолжает наращивать кредитную поддержку АПК в рамках реализации Госпрограммы развития сельского хозяйства. Кредитный портфель банка в сегменте АПК на 1 ноября составил 1,19 трлн рублей против 1,17 трлн рублей на начало текущего года.

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