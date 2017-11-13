Международная выставка МеdEХРО.PRO-SPORT'17 откроется в Пскове 17 ноября

13:47, 13 ноября 2017, ПАИ

С 17 по 18 ноября в Пскове на стадионе «Машиностоитель» в экспоцентре, при поддержке Северо-Западного Центра социологии и маркетинга, пройдет III специализированная выставка с международным участием МеdEХРО.PRO-SPORT'17. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На выставке будут представлены новинки по более чем 15 направлениям, в том числе в сфере медицинских товаров и услуг, спортивно-оздоровительном направлении, ориентированном на популяризации активного образа жизни среди широкой аудитории и бизнес-сообщества.

В 2017 году в выставке примут участие порядка 40 представителей компаний медицинской сферы как из России, так и из стран дальнего и ближнего зарубежья. Основной целью проведения МеdEХРО.PRO-SPORT'17 организаторы ставят объединение на одной выставочной площадке товаров и услуг, предназначенных для повышения качества жизни, предоставление информации для жителей города о возможностях медицинских организаций в плане здорового образа жизни. На выставке будет работать медицинский работник, который поможет разобраться псковичам со всей информацией.

Кроме того, в рамках выставки запланирована обширная деловая программа, включающая в себя конференцию, обучающие семинары и презентации, на которых профессионалы отрасли поделятся опытом и представят новинки рынка.

На выставке также будет проводиться бесплатная вакцинация от гриппа, анонимное тестирование на ВИЧ. Желающие смогут измерить давление, проконсультироваться по показателям со специалистами, проверить уровень сахара в крови, пройти флюорографию и другие исследования в передвижных специализированных лабораториях, которые специально для псковичей будут развернуты на выставке MedExpo PRO SPORT'17.