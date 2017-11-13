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Николай Цветков о выборах в Гдовском районе: Избиратели голосовали за кандидата, а не партию

По мнению председателя Избирательной комиссии Псковской области Николая Цветкова, кампания по выборам главы Гдовского района «носила персональный характер»: а именно, «избиратели голосовали за кандидата, а не партию». Об этом Николай Цветков заявил сегодня, 13 ноября, в рамках пресс-конференции, посвященной итогам гдовских выборов, состоявшихся накануне.

Николай Цветков подчеркнул, что выступает в данном случае не как председатель облизбиркома, а как эксперт по местному самоуправлению и кандидат наук по муниципальному праву. Напомним, в 2003-2009 годах Николай Цветков возглавлял комитет по местному самоуправлению в региональной администрации.

«Это было не столкновение партий, а конкуренция взглядов на социально-экономическое развитие района. Победитель тут - Павлов Юрий Сереевич. И точка. И ему надо серьезно думать, как консолидировать местное сообщество. Капитонов тоже получил значительную поддержку и у него тоже есть взгляд на развитие района, который ему не безразличен», - пояснил Николай Цветков.

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