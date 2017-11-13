Мокрый снег ожидается в Псковской области 14 ноября

15:42, 13 ноября 2017, ПАИ

14 ноября в Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом, местами снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Будет дуть западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -3 до +2 градусов, днем - от 0 до +5.

Атмосферное давление ниже нормы. Радиационный фон находится в норме.