0
15:11
Псковское агентство информации вместе с партнерами запускает масштабный автопроект
13:19
Дело — труба!
12:47
Писатель из Невеля выдвинут на «Народное признание»
11:06
26-летие со дня образования отметил отдел спецназа «Зубр» псковского УФСИН
11:01
Представитель Центризбиркома: Реальных претензий по итогам выборов главы Гдовского района нет
22:08
Профсоюзный активист и политик Игорь Иванов выдвинут на соискание премии «Народное признание 2017»
21:28
Скончался экс-командир 76-й дивизии ВДВ
Еще новости
Общество

Мокрый снег ожидается в Псковской области 14 ноября

14 ноября в Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом, местами снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Будет дуть западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от  -3 до +2 градусов, днем - от 0 до +5.

Атмосферное давление ниже нормы. Радиационный фон находится в норме.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковское агентство информации вместе с партнерами запускает масштабный автопроект
13 ноября 2017
Псковское агентство информации вместе с партнерами запускает масштабный автопроект 4
Писатель из Невеля выдвинут на «Народное признание»
13 ноября 2017
Писатель из Невеля выдвинут на «Народное признание»
26-летие со дня образования отметил отдел спецназа «Зубр» псковского УФСИН
13 ноября 2017
26-летие со дня образования отметил отдел спецназа «Зубр» псковского УФСИН 1
Представитель Центризбиркома: Реальных претензий по итогам выборов главы Гдовского района нет
13 ноября 2017
Представитель Центризбиркома: Реальных претензий по итогам выборов главы Гдовского района нет
Профсоюзный активист и политик Игорь Иванов выдвинут на соискание премии «Народное признание 2017»
12 ноября 2017
Профсоюзный активист и политик Игорь Иванов выдвинут на соискание премии «Народное признание 2017» 23
Скончался экс-командир 76-й дивизии ВДВ
12 ноября 2017
Скончался экс-командир 76-й дивизии ВДВ 1
Полиция Пскова продолжает розыски пропавшей летом жительницы Любятово
12 ноября 2017
Полиция Пскова продолжает розыски пропавшей летом жительницы Любятово
Организатор велотура выдвинут на «Народное признание – 2017»
11 ноября 2017
Организатор велотура выдвинут на «Народное признание – 2017»

Идет загрузка...