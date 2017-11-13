Нового руководителя представил коллективу Дома офицеров глава Пскова

13:53, 13 ноября 2017, ПАИ

13 ноября в Доме офицеров глава Пскова Иван Цецерский и начальник Управления культуры администрации Пскова Юрий Мартынов представили коллективу нового руководителя учреждения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Напомним, по решению Псковской городской Думы им стал Александр Царкозенко.

Иван Цецерский отметил, что на Александра Царкозенко возлагаются большие надежды по развитию учреждения. Глава города назвал приоритетной задачей директора Дома офицеров создание комфортных условий для работы творческих коллективов и развитие кружковой системы учреждения. Кроме того, он выразил уверенность в том, что Дом офицеров будет достойно представлен в подготовке и проведении 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове. Глава Пскова попросил коллектив Дома офицеров помочь Александру Царкозенко в максимально сжатые сроки вникнуть во все дела.

Новый руководитель учреждения культуры, в свою очередь, отметил, что первым его шагом будет формирование стратегии развития Дома офицеров. В этом Александр Царкозенко полагается на помощь и мнение коллектива. Он также высказал позицию, что «Дом офицеров должен получать прибыль, но не может стать полностью коммерческой организацией».

Сотрудники Дома офицеров подняли вопрос пересмотра кадрового расписания. Начальник Управления культуры администрации Пскова Юрий Мартынов заверил, что этот вопрос будет обсуждаться в ближайшее время, однако начинать качественное изменение системы работы учреждения необходимо уже в нынешнем кадровом составе.

Напомним, Александр Царкозенко имеет высшее музыкально-педагогическое образование, работал художественным руководителем музыкальных коллективов и Псковской областной филармонии.