Операция «Зимняя рыбалка 2017-2018» стартовала в Псковской области

14:54, 13 ноября 2017, ПАИ

13 ноября на территории Псковской области стартовал месячник безопасности на водных объектах и надзорно-профилактическая операция «Зимняя рыбалка 2017-2018», которые продлятся до начала паводка 2018 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Главной целью проведения данных мероприятий является обеспечение безопасности граждан, снижение гибели людей и несчастных случаев на водных объектах в зимний период.

Среди задач операций - совершенствование организации взаимодействия подразделений Государственной инспекции по маломерным судам с органами местного самоуправления муниципальных образований всех уровней и общественными организациями в вопросах обеспечения безопасности людей на водных объектах; повышение эффективности контроля по обеспечению безопасности людей на водных объектах области; реализация комплекса мероприятий, направленных на совершенствование государственного и технического надзора за ледовыми переправами, выявление незарегистрированных ледовых переправ; повышение эффективности профилактических мероприятий по предупреждению несчастных случаев и обеспечению безопасности людей в периоды межсезонья, начала льдообразования и таяния льда.

Проведение месячника безопасности предполагает усиление профилактической, агитационно-пропагандистской и разъяснительной работы с привлечением общественных инспекторов Псковского областного отделения ВОСВОД и членов других общественных организаций в целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных объектах; организацию совместных профилактических выездов с представителями местных администраций муниципальных районов и городских округов, Аварийно-спасательной службы Псковской области, областного отделения ВОСВОД и других общественных организаций, участвующих в обеспечении безопасности людей на водных объектах.

По результатам состоится анализ проведённых в рамках месячника мероприятий и подведение итогов.