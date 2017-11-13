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Политика

Большая пресс-конференция Владимира Путина состоится в декабре

В декабре состоится большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«По традиции пресс-конференция состоится ближе к концу года, это произойдет в декабре. Дату также сообщим своевременно», - заверил Дмитрий Песков.

Кроме того, пресс-секретарь президента не подтвердил и не опроверг информацию СМИ, что Послание главы государства Федеральному собранию будет перенесено с декабря на начало следующего года.

«После того как президент принимает решение о сроках оглашения Послания, мы делаем сообщения. До сих пор мы ничего не сообщали о сроках. Сообщим своевременно», - заверил Дмитрий Песков.

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