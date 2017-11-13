Псковское агентство информации вместе с партнерами запускает масштабный автопроект

15:11, 13 ноября 2017, ПАИ

Редакция Псковского агентства информации сообщает о старте первой в Псковской области автоэкспедиции по таинственным местам родного края. Мы назвали его «Черитур» и приглашаем всех читателей сайта в это увлекательное путешествие.

Команда журналистов и один отважный автоблогер решили на себе испытать магию псковских мест, подтвердить или развенчать древние легенды.

Первым этапом путешествия станет Духова гора в Опочецком районе. Вы узнаете много нового об автомобильных путешествиях, о дорожных лайфхаках и интересных подробностях для ценителей комфорта и любителей приключений.

Нам уже не терпится отправиться в путь, тем более что путешествовать мы будем на брендированном комфортабельном кроссовере CHERY TIGGO 3 c инновационной мультимедийной системой, которая, несомненно, пригодится нашей команде в экспедиции.

Следите за новостями на сайте. Официальный хэштег проекта - #черитур.