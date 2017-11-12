Псковичи завоевали медали на открытом первенстве Орловской области по самбо

15:57, 13 ноября 2017, ПАИ

Псковичи завоевали медали на открытом первенстве Орловской области по самбо, которое проходило 10-11 ноября в Орле. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации самбо города Пскова.

В состязаниях участвовали около 300 спортсменов из Орловской, Брянской, Тамбовской, Белгородской, Московской, Псковской, Смоленской областей и Москвы.

Псков представляли самбисты ДЮСШ Мастер». В весовой категории до 72 килограммов первое место занял Михаил Васильев, третье – Александр Передерко. Тренирует спортсменов Дмитрий Алекминский.