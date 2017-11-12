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Экономика

Администрация области окажет помощь теплоснабжающим предприятиям Себежского района

13 ноября временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с главой Себежского района Леонидом Курсенковым. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, на встрече было принято решение об оказании помощи теплоснабжающим предприятиям района.

Главной темой встречи стала работа жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период. Леонид Курсенков рассказал, что на сегодня в муниципалитете сложилась непростая ситуация с запасами топлива для 22 муниципальных котельных, которые работают на древесине и щепе. В этом году рыночная стоимость этих видов топлива резко выросла, и муниципальные теплоснабжающие предприятия испытывают финансовые трудности в обеспечении необходимых запасов древесины.

«Какая сейчас первоочередная потребность в деньгах?» — спросил Михаил Ведерников.

«Надо 7 миллионов, чтобы закрыть вопрос, остальное можем наработать, поскольку за последние годы предприятия сработали с прибылью», — ответил глава Себежского района.

Врио губернатора заверил, что администрация области окажет поддержку муниципалитету — в кратчайшие сроки будет рассмотрена возможность выделения району бюджетного кредита.

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