Более 2 тысяч заявлений на госкадастровый учет принял филиал Росреестра по Псковской области в октябре

17:18, 13 ноября 2017, ПАИ

В октябре филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области принял более 2 тыс. заявлений на государственный кадастровый учет (ГКУ), государственную регистрацию прав и совместную процедуру кадастрового учета и регистрации прав, а также свыше 3 тыс. запросов на предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Для сравнения за аналогичный период 2016 года на ГКУ и регистрацию прав было принято более 6 тыс. заявлений, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Как рассказали специалисты, уменьшение количества принятых филиалом заявлений в 2017 году связано с началом активной работы сети Многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) и развитием «бесконтактных технологий».

В 2017 году значительно увеличилось количество документов, подготовленных в электронном виде, что указывает на активное развитие и популяризацию электронных сервисов Росреестра, позволяющих получить государственные услуги, не выходя из дома.

В целом, в октябре филиал предоставил почти в 4 раза больше сведений из ЕГРН в виде электронного документа, нежели в виде бумажного документа. За аналогичный период 2016 года в электронном виде было предоставлено сведений в 3,5 раза больше, чем в бумажном.

На личном приёме у сотрудников филиала в октябре побывали 166 человек, из них 42 – встретились с руководством. Также были рассмотрены 23 запроса граждан через Единую систему регистрации и обработки обращений.

«Псковичей, в основном, волнуют вопросы, касающиеся постановки земельного участка или объекта недвижимости на государственный кадастровый учет, установления границ, предоставления сведений из ЕГРН, определения кадастровой стоимости», - отметили в ведомстве.

Кроме того, филиал ежемесячно проводит «горячие линии» по вопросам кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество. За отчетный период сотрудниками филиала была проведена «горячая линия» по вопросам предоставления услуг Удостоверяющего центра ФГБУ «ФКП Росреестра», где псковичам пояснили, для того, чтобы получить сертификат электронной подписи, необходимо сформировать заявку на сайте Удостоверяющего центра.

Для личного обращения граждан Удостоверяющий центр филиала Кадастровой палаты по Псковской области находится по адресу Псков, улица Рабочая, 11. По всем возникшим вопросам можно обратиться по телефону: 8(8112)68-60-04 или по адресу электронной почты: uc_request_60@60.kadastr.ru

Напомним, что государственные услуги Росреестра заявители могут получить лично, обратившись в офисы филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области или офисы Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Также можно получить государственные услуги Росреестра в электронном виде посредством портала государственных услуг Росреестра или портала госуслуг.