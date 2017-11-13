Максимально использовать возможности проектов «Единой России» в районах предложил Александр Козловский

16:21, 13 ноября 2017, ПАИ

Максимально использовать возможности партийных проектов «Единой России» в муниципалитетах Псковской области предложил депутат Государственной Думы РФ, член фракции «Единой России» Александр Козловский. Это прозвучало на встрече в Невельском районе, где 13 ноября парламентарий побывал с рабочим визитом, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Речь шла о реализации партийных проектов «Парки малых городов» и «Городская среда», обсуждались такие темы, как ремонт кровли гимназии города Невеля и завершение реконструкции городской больницы, поднимались вопросы ЖКХ и прохождения отопительного сезона. Что касается последнего, то в Невеле из 25 котельных газовых только 4, остальные работают на угле и дровах. При этом, как отмечалось на встрече, местные лесозаготовители неохотно участвуют в конкурсах по федеральному закону №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» из-за необходимости регистрироваться на электронной площадке, оформлять электронный ключ и так далее.

«Ситуация, при которой в некоторых котельных есть только трехдневный запас дров – недопустима. Но и запускать крупные компании, которые будут массово вырубать леса, тоже нельзя. Мы уже обсуждали этот вопрос с Михаилом Юрьевичем Ведерниковым [врио губернатора Псковской области - прим. ПАИ], будем искать выход, чтобы и работать местным лесозаготовителям было проще, но и ответственность по обеспечению топливом котельных они несли», - сказал Козловский.

Кроме того, сегодня депутат посетил Куньинский район, в котором отдыхает большое число дачников и туристов. «Конечно, и мусора они оставляют немало, а убирать его приходится силами и без того небогатого муниципалитета», - заметил Александр Козловский и добавил, что на встрече главы волостей попросили его проработать вопрос «налога на мусор», обязать дачников заключать договоры на утилизацию мусора, чтобы он не оказывался в лесу и на обочинах дорог. «Поддерживаю эту инициативу, уже этой весной начнем ее прорабатывать в Госдуме», - заключил законодатель.