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Общество

Ремонт постамента памятника Кирову ведётся в Пскове

Ремонт постамента памятника государственному деятелю Сергею Кирову проводится в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, на сегодняшний день, согласно проекту, ремонтируют швы между гранитными блоками и переделывают конструкцию цветочницы с применением старого материала.

Самой скульптуры, объекта культурного наследия регионального значения, ремонтные работы не коснутся. Кроме того, в перечень работ входит гидроструйная очистка постамента и скульптуры от известковых отложений и налета.

Как сообщили в Управлении строительства и капитального ремонта администрации Пскова, в следующем сезоне планируется провести благоустройство сквера у Дома Советов: обустроить освещение, заменить покрытие пешеходных дорожек, установить малые архитектурные формы.

Напомним, Сергей Киров (Костриков) - член Политбюро ЦК ВКП(б), секретарь ЦК ВКП(б) и Ленинградского обкома партии. Он был убит в Ленинграде 1 декабря 1934 года.

Памятник С. М. Кирову у здания администрации Псковской области открыт 5 января 1946 года на месте уничтоженного во время войны бюста. Автором памятника, который представляет собой фигуру Кирова в полный рост, является скульптор Н. В. Томский. На постаменте - имя и даты жизни политического деятеля. Скульптура была отлита на заводе «Монументскульптура» в Ленинграде. В 1953 году увеличена высота постамента.

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