0
15:11
Псковское агентство информации вместе с партнерами запускает масштабный автопроект
13:19
Дело — труба!
12:47
Писатель из Невеля выдвинут на «Народное признание»
11:06
26-летие со дня образования отметил отдел спецназа «Зубр» псковского УФСИН
11:01
Представитель Центризбиркома: Реальных претензий по итогам выборов главы Гдовского района нет
22:08
Профсоюзный активист и политик Игорь Иванов выдвинут на соискание премии «Народное признание 2017»
21:28
Скончался экс-командир 76-й дивизии ВДВ
Еще новости
Общество

Выставка эскизных проектов Ганзейского знака открылась в Пскове

В Центральной городской библиотеке Пскова на улице Конной до конца недели размещена выставка эскизных проектов Ганзейского знака в рамках открытого конкурса, который проводит Управление культуры администрации города. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, псковичей приглашают посетить выставку и выразить своё мнение в книге отзывов.

Лучшие работы конкурса будут отмечены грамотами. Победитель получит денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей. Знак установят к Международным Ганзейским дням Нового времени, которые пройдут в Пскове в 2019 году, предположительно, в сквере на Золотой набережной.

Конкурсная комиссия состоит из 15 человек, среди них представители общественности, художники, архитекторы и искусствоведы. Возглавляет комиссию глава Пскова Иван Цецерский. Мнение жителей также будет учитываться.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковское агентство информации вместе с партнерами запускает масштабный автопроект
13 ноября 2017
Псковское агентство информации вместе с партнерами запускает масштабный автопроект 4
Писатель из Невеля выдвинут на «Народное признание»
13 ноября 2017
Писатель из Невеля выдвинут на «Народное признание»
26-летие со дня образования отметил отдел спецназа «Зубр» псковского УФСИН
13 ноября 2017
26-летие со дня образования отметил отдел спецназа «Зубр» псковского УФСИН 1
Представитель Центризбиркома: Реальных претензий по итогам выборов главы Гдовского района нет
13 ноября 2017
Представитель Центризбиркома: Реальных претензий по итогам выборов главы Гдовского района нет
Профсоюзный активист и политик Игорь Иванов выдвинут на соискание премии «Народное признание 2017»
12 ноября 2017
Профсоюзный активист и политик Игорь Иванов выдвинут на соискание премии «Народное признание 2017» 23
Скончался экс-командир 76-й дивизии ВДВ
12 ноября 2017
Скончался экс-командир 76-й дивизии ВДВ 1
Полиция Пскова продолжает розыски пропавшей летом жительницы Любятово
12 ноября 2017
Полиция Пскова продолжает розыски пропавшей летом жительницы Любятово
Организатор велотура выдвинут на «Народное признание – 2017»
11 ноября 2017
Организатор велотура выдвинут на «Народное признание – 2017»

Идет загрузка...