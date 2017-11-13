Выставка эскизных проектов Ганзейского знака открылась в Пскове

16:06, 13 ноября 2017, ПАИ

В Центральной городской библиотеке Пскова на улице Конной до конца недели размещена выставка эскизных проектов Ганзейского знака в рамках открытого конкурса, который проводит Управление культуры администрации города. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, псковичей приглашают посетить выставку и выразить своё мнение в книге отзывов.

Лучшие работы конкурса будут отмечены грамотами. Победитель получит денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей. Знак установят к Международным Ганзейским дням Нового времени, которые пройдут в Пскове в 2019 году, предположительно, в сквере на Золотой набережной.

Конкурсная комиссия состоит из 15 человек, среди них представители общественности, художники, архитекторы и искусствоведы. Возглавляет комиссию глава Пскова Иван Цецерский. Мнение жителей также будет учитываться.