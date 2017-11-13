Два человека погибли в ДТП на дорогах Псковской области в минувшие выходные

17:48, 13 ноября 2017, ПАИ

За прошедшие выходные дни на территории Псковской области зарегистрировали 6 ДТП, в которых 2 человека погибли и 11 получили ранения различной степени тяжести. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Псковской области.

В частности, 11 ноября в 13:50 в посёлке Бежаницы напротив дома 245 по улице Смольной 32-летний водитель ВАЗ-21074 не справился с управлением и съехал в канаву. Там автомобиль врезался в опору ЛЭП и опрокинулся. В результате аварии погибли водитель и 34-летний пассажир. 63-летний пассажир был госпитализирован в Бежаницкую межрайонную больницу, ехавшая в машине 36-летняя женщина - в Великолукскую городскую больницу.

В тот же день в 17:00 в Пскове у дома 25 по улице Шестака 57-летний водитель «Пежо-206» не уступил дорогу и столкнулся с «Киа-Оптима» под управлением 35-летнего мужчины. В результате «Киа» врезался в ВАЗ-2112, за рулём которого сидел 25-летний молодой человек. Травмы получил водитель «Пежо», он самостоятельно обратился в травмпункт.

В 18:30 в Великих Луках на улице Герцена «Рено Логан» под управлением 57-летнего мужчины сбил 61-летнего горожанина, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. В аварии пострадал пешеход, которого доставили в Великолукскую межрайонную больницу.

В 22:35 в Себежском районе на 564-м километре трассы Москва - Балтия 61-летний водитель «Форда-Фиеста» не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. 31-летний пассажир «Форда» с полученными травмами был госпитализирован.

12 ноября в 7:05 в Гдовском районе на 74-м километре трассы Псков – Гдов - Сланы 30-летняя женщина, находясь за рулем «Сузуки-Балено», потеряла управление и выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Шевроле-Авео» под управлением 63-летнего мужчины. В этом ДТП пострадала 72-летняя пассажирка «Шевроле», водитель и пассажиры «Сузуки» - 25 и 26-ти лет. Пострадавшие были госпитализированы.

В 12:10 в Островском районе на 22-м километре трассы Остров - Вышгородок 43-летний водитель «Шкоды-Йети» также выехал на встречную полосу и врезался в «Фиат Стило», которым управлял 40-летний мужчина. В аварии незначительные травмы получила 15-летняя пассажирка «Фиата», госпитализация не потребовалась.

Добавим, что за указанный период стражи порядка задержали 16 водителей в нетрезвом состоянии.