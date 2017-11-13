Выставка «Возвращение сквозь годы» откроется в Псковском колледже искусств 16 ноября

17:55, 13 ноября 2017, ПАИ

16 ноября в 12:30 в Псковском колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова (Набат, 5) откроется выставка старых рисунков Павла Гана «Возвращение сквозь годы». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе колледжа, на выставке будут представлены рисунки и наброски Павла Гана конца 1920-х начала 1960-х годов ХХ века, предоставленные его внучкой З. А. Ган.

Павел Ган (1894-1967) родился в селе Петуховщина под Себежем, был живописцем классической русской школы, учился до революции в Санкт – Петербурге в Школе имени барона Штиглица (сейчас – Институт Прикладного Искусства имени Веры Мухиной) с 1912 по 1914 год. Приехав в Москву, посещал студию Дмитриева – Кавказского при Московском училище Живописи, Ваяния и Зодчества, и, поступив в него, закончил учёбу с Серебряной медалью в 1918 году. Его педагогами были мастера русской школы живописи: Л. Пастернак, К. Коровин, А. Васнецов.

С 1936 по 1957 год художник преподавал живопись, рисунок и композицию в Ташкентском Республиканском Художественном Училище. У него учились такие художники, как академик Р. Ахмедов, Т. Оганесов, И. Лимаков, Л. Резников, В. Мурахвер и многие другие.

«Кроме того, Павел Ган был членом Союза Художников СССР. Около 40 его живописных работ и рисунков находятся в музее искусств имени В. Савитского в Нукусе и в Музее Узбекистана. В 1965 году состоялась персональная выставка художника в Выставочном центре современного искусства в Ташкенте. Павел Ган дружил с замечательными художниками В. И. Уфимцевым, В. Л. Рождественским, А. Н. Волковым, Н. В. Кашиной, А. Ф. Подковыровым и М. И. Курзиным», - отметили в учреждении.