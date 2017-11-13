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Игорь Иванов смещен с поста председателя профсоюзов работников инновационных и малых предприятий Псковской области

Игорь Иванов смещен с поста председателя профсоюза работников инновационных и малых предприятий Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в руководстве псковского облсовпрофа, такое решение было принято 10 ноября на конференции профсоюза.

Игорь Иванов

Как пояснил ПАИ заместитель председателя Псковского областного совета профсоюзов Андрей Хришкевич, у первичных профсоюзных организаций «возникли вопросы» относительно легитимности Игоря Иванова, полномочия которого истекли еще в декабре 2016 года. Сам Игорь Иванов заявлял, что был переизбран на заседании конференции профсоюза работников инновационных и малых предприятий 21 декабря 2016 года. Однако в этом мероприятии не участвовали даже самые крупные первички. Кроме того, по словам Андрея Хришкевича, выяснилось, что якобы выступавшие на конференции от имени первичных организаций люди никогда не состояли в профсоюзе.

«Дважды предпринималась попытка пригласить Игоря Иванова на общее собрание первичек, но он на контакт не шел», - добавил заместитель председателя облсовпрофа.

Новым главой профсоюза работников инновационных и малых предприятий Псковской области стал сотрудник муниципального предприятия города Пскова «Тепловые сети» Денис Терехов.

Отметим, Игорь Иванов являлся председателем Псковской областной организации Российского профессионального союза работников инновационных и малых предприятий с 2007 года.

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