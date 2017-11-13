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Общество

Дети из малообеспеченных и многодетных семей Пскова бесплатно посетили цирк

Дети из малообеспеченных и многодетных семей Пскова побывали на бесплатном цирковом представлении, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. Организация, которая арендует площадку для установки шатра для представлений на территории городского стадиона, предоставила в администрацию Пскова более сотни бесплатных билетов для различных категорий граждан: малообеспеченным и многодетным семьям, подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Заместитель главы Пскова, председатель Псковской региональной общественной организации «Родительский комитет» Елена Полонская отметила важность этой благотворительной акции. «Приятно, что администрация цирка предоставляет возможность увидеть красочное шоу тем, кто по определенным жизненным обстоятельствам мог об этом только мечтать. Своими яркими номерами артисты подарили детям заряд положительных эмоций и сделали их счастливее», - отметила Елена Полонская и поблагодарила коллектив «Евро цирка».

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