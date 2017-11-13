Воспитатель из Великих Лук вошла в десятку сильнейших педагогов дошкольного образования России

18:23, 13 ноября 2017, ПАИ

Великолукская воспитатель-хореограф Анастасия Овсянкина вошла в десятку сильнейших педагогов дошкольного образования России. Она стала лауреатом заключительного этапа 8-го всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России-2017», финал которого прошел в Рязани.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, в федеральном этапе приняли участие представители 75 регионов — не только воспитатели, но и музыкальные руководители, учителя-логопеды, инструкторы по физической культуре, педагоги-психологи, дефектологи, педагоги дополнительного образования.

Конкурсанты проводили мастер-классы и публичные мероприятия с детьми, по итогам которых 10 педагогов, набравших в рейтинге наибольшее количество баллов, были признаны лауреатами конкурса «Воспитатель года России-2017. В их число вошла и Анастасия Овсянкина.

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Лауреаты продолжили соревнование, приняв участие в чтении публичных лекций и ток-шоу «Профессиональный разговор». В результате абсолютным победителем конкурса была выбрана педагог дополнительного образования Дарья Курасова из Орловской области.

«Диплом лауреата конкурса «Воспитатель России — 2017» — это достойный результат, который в очередной раз доказал, что в нашем регионе в детских садах работают профессионалы своего дела, не останавливающиеся на достигнутом и стремящиеся к самосовершенствованию», — отметили в Государственном управлении образования Псковской области.

Анастасия Овсянкина работает в великолукском детском саду № 26 комбинированного вида с 2006 года. Педагог не раз становилась лауреатом и дипломантом различных конкурсов и фестивалей областного, всероссийского и международного уровней. В конкурсе «Воспитатель года России» она участвовала во второй раз. В 2011 году Анастасия Овсянкина победила в номинации «Открытая книга».

Организаторы 8-го всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России-2017» — Министерство образования и науки Российской Федерации, Общероссийский профсоюз образования при поддержке Правительства и Министерства образования Рязанской области.