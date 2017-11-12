За изнасилование несостоявшейся собутыльницы пскович отправился в тюрьму на шесть лет

16:59, 13 ноября 2017, ПАИ

К шести годам лишения свободы приговорил Псковский городской суд 37-летнего местного жителя, который был признан виновным в совершении изнасилования (пункт «б» части 2 статьи 131 УК РФ), насильственных действий сексуального характера (часть 1 статьи 132, пункт «б» части 2 статьи 132 УК РФ) и незаконного лишения свободы (пункт «в» части 2 статьи 127 УК РФ). Отбывать наказание мужчине предстоит в исправительной колонии общего режима, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

Установлено, что 7 сентября 2015 года злоумышленник, находясь в одной из квартир в Пскове, избил женщину и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся за пределами региона.

10 марта 2016 года, вернувшись в Псков, мужчина надругался над другой женщиной, которая отказалась употреблять с ним алкоголь.

Совместными действиями следователей и полицейских он был задержан. По ходатайству следствия судом заключен под стражу. Потерпевшие уверенно опознали и в ходе очных ставок изобличили мужчину в совершении инкриминируемых ему преступлений.