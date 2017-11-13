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Общество

Дом-долгострой на Индустриальной, 6а в Пскове сдан в эксплуатацию, но остаются нерешённые вопросы

Дом-долгострой на улице Индустриальной, 6а в Пскове сдан в эксплуатацию, но остаются нерешённые вопросы, сообщил Псковскому агентству информации руководитель Государственного комитета по строительному и жилищному надзору Псковской области Валерий Полупанов. 

Он уточнил, что 10 ноября администрация Пскова оформила и выдала разрешение на ввод дома  в эксплуатацию.

«Есть ещё ряд организационных моментов, которые жильцы должны решить совместно с городской администрацией. Речь идёт о выборе управляющей компании, заключении договоров на газ, на обслуживание лифтов, получении документов у застройщика. Это работа жильцов с застройщиком, но только с прежним застройщиком, не с инвестором. Инвестор только помог достроить объект», - пояснил Валерий Полупанов.

Жилой дом на улице Индустриальной, 6а должен был быть сдан в эксплуатацию в 2015 году, но застройщик «Строй-Кром» не выполнил обязательства перед участниками долевого строительства из-за финансовых трудностей. Объект готовил к вводу в эксплуатацию инвестор ООО «Эгле». Ситуация с долгостроем находилась под личным контролем председателя Псковского областного Собрания Александра Котова. Он неоднократно встречался с заинтересованными сторонами.

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