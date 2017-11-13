Александр Козловский намерен привлекать федеральные средства в Псковскую область

17:29, 13 ноября 2017, ПАИ

«Мы в Госдуме принимаем активное участие в работе над бюджетом, вот сейчас как раз готовим его ко второму чтению и, конечно, отстаиваем интересы своего региона», - заявил депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский на встрече с жителями Невельского района, где один из участников сказал: «Жаль, что в Госдуме разрабатываются законы, что выделение бюджетных средств региону от вас не зависит».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе парламентария, Александр Козловский отметил, что сделать бюджет больше депутаты не могут, но их задача – увеличить его наполняемость. «Будет крепкая экономика, будут больше отчисления, тогда и расходную часть можно увеличить», - подчеркнул он.

Александр Козловский рассказал, что по этому вопросу он дважды встречался с врио губернатора области Михаилом Ведерниковым. «Михаил Юрьевич активно защищает интересы Псковской области в Москве, в министерствах, – заверил он. – Кроме того, у меня планируется встреча с министром культуры Владимиром Мединским по объектам культурного наследия, которых в нашем регионе немало. В этом направлении активно работает врио губернатора, эту работу мы проводили с Андреем Анатольевичем Турчаком, который сейчас работает в Совете Федерации и занимает высокий партийный пост. Для Псковщины это хорошая возможность привлекать средства проектов «Единой России».