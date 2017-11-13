Грант на изготовление варежек получила жительница Печорского района

18:25, 13 ноября 2017, ПАИ

Жительница деревни Сигово Печорского района Альбина Лебедева получила грант в размере 200 тысяч рублей на открытие своего бизнеса в рамках образовательного проекта по поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель», который завершился в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Государственном комитете Псковской области по экономическому развитию.

В рамках проекта 16 жительниц города Пскова и области прошли бесплатное обучение основам предпринимательства. В течение пяти дней псковички участвовали в лекциях и мастер-классах, работали над собственными бизнес-проектами и получали персональные рекомендации от профессиональных предпринимателей.

В финале интенсивного обучения состоялся конкурс бизнес-проектов, где участницы презентовали экспертному жюри свои бизнес-идеи. Защита проектов состоялась 10 ноября в помещении Фонда гарантий и развития предпринимательства. Лучшим стал проект «TRUE KNITS STORE. Вязаные вещи из Сетомаа» Альбины Лебедевой, которая получила грант в 200 тысяч рублей от благотворительного фонда Амвэй «В ответе за будущее». Бизнес-идея заключается в изготовлении вязаных изделий (главным образом, варежек) с этническими мотивами для реализации туристам Пскова, Санкт-Петербурга, Москвы, а также корпоративных подарков. Предполагается привлечение в проект 10-15 человек.

Отметим, федеральный образовательный проект «Мама-предприниматель» дает возможность женщинам в декретном отпуске, мамам несовершеннолетних детей, а также женщинам, состоящим на учете в службе занятости, бесплатно пройти пятидневный тренинг, получить советы экспертов и реализовать свои бизнес-идеи. Проект реализуется Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) и Комитетом по развитию женского предпринимательства Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Соорганизатором и грантодателем выступает благотворительный фонд Амвэй «В ответе за будущее». Официальным партнером мероприятия выступает Банк УРАЛСИБ. В Пскове проект проходит также при поддержке администрации Псковской области, АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области», АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области».