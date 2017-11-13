Бизнес-обмудсмен обнаружил нарушения законодательства при аренде помещения предпринимателем в Невельском районе

18:38, 13 ноября 2017, ПАИ

В Невельском районе уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев обнаружил нарушение федерального законодательства при сдаче в аренду предпринимателю помещения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе омбудсмена.

В конце августа текущего года в адрес Аркадия Мурылева обратился предприниматель из Невельского района. Он рассказал, что в мае обратился к главе Невельского района с заявлением о предоставлении в аренду интересующего помещения. Получив ответ о необходимости проведения аукциона, заявитель согласился, однако аукцион не был проведен.

«В ходе работы выяснилось, что на протяжении долгого времени фактическим арендатором помещения было другой индивидуальный предприниматель - монополист. Кроме того, стало известно, что помещение было предоставлено администрацией под аренду без проведения конкурса и без фактического предпринимателя», - отметили в пресс-службе правозащитника.

По обращению Аркадия Мурылева в адрес прокурора Псковской области, руководителя регионального УФАС были инициированы проверки в отношении действий должностных лиц районной администрации.

Сейчас проверка антимонопольным органом продолжается, прокуратура же выявила многочисленные нарушения федерального законодательства. Изучение нормативного правового акта (устанавливающего возможность предоставления преференции) показало, что он содержит коррупциогенные факторы, в связи с чем, в адрес главы района было направлено требование о необходимости приведения документа в соответствие с федеральным законодательством

«Кроме того, подтвердились факты нарушения законодательства при предоставлении помещения предпринимателю в аренду, что также отражено в представлении, адресованном главе Невельского района, в котором поставлен вопрос об инициировании процедуры расторжения договора аренды, неправомерно заключенного с предпринимателем. Помещение будет выставлено на конкурс», - заверили в пресс-службе.