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Общество

40-метровый автопоезд с оборудованием для белорусской АЭС пройдёт через Псковскую область

 С 13 по 26 ноября через Новгородскую и Псковскую области пройдёт автопоезд, который везёт крупногабаритное оборудование для белорусской АЭС. Его высота составит  8,6 метра, длина - больше 40 метров, ширина - 7,3 метра и вес - 221 тонну.

В связи с прохождением автопоезда возможны перерывы в работе услуг связи «Ростелекома», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

Оборудование для АЭС повезут по маршруту Шимск — Старая Русса - Поддорье — Холм (Новгородская область) - Локня – Великие Луки – Невель (Псковская область) до границы с Белоруссией. Специалисты Филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» выполнят подъем или демонтаж более 180 пролетов воздушных линий связи (местные и межстанционные кабели) на пути автоколонны. В спецоперации будут задействованы более 6 бригад филиала и спецтехника.

«Ростелеком» предупреждает жителей Локнянского, Великолукского и Невельского районов‎ Псковской области о том, что по ходу движения автоколонны возможны отключения услуг связи (телефония, интернет, телевидение) в близлежащих от дороги населенных пунктах.

В зависимости от сложности работ перерывы работы услуг связи могут составить от 2 до 20 часов.

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