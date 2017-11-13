Виктор Яшин и Андрей Горюнов подали заявки на участие в конкурсе на должность сити-менеджера Пскова

18:18, 13 ноября 2017, ПАИ

Появились ещё два претендента на должность сити-менеджера Пскова. Документы на участие в конкурсе подали Андрей Горюнов и Виктор Яшин. Их приняла секретарь конкурсной комиссии депутат Псковской городской Думы Ольга Фёдорова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Андрей Горюнов родился в 1967 году в Пскове. В 1991 году окончил Даугавпилсское высшее военное авиационное инженерное училище. Работал в коммерческих структурах и в течение трёх лет трудился в комитете экономического развития администрации Пскова. В настоящее время является директором ООО «МастерТур».

Виктор Яшин родился в 1965 году в Великих Луках. Окончил Академию народного хозяйства при правительстве РФ, Московский институт национальных и региональных отношений. Трудовую деятельность начал на Псковском заводе АДС, работал на Псковском предприятии тепловых сетей. Также трудился в администрации Псковской области, был депутатом Государственной Думы РФ 2-го созыва, церковным старостой, в настоящее время является председателем псковского отделения «Профсоюза работников физической культуры, спорта и туризма РФ».

Напомним, подать документы претенденты могут в рабочие дни до 16 ноября включительно с 16.00 до 18.00 в здании Псковской городской Думы. Затем 23 ноября конкурсная комиссия проведёт два этапа конкурса – заочный (конкурс документов) и очный (собеседование) и выставит участникам баллы. После чего все претенденты, вне зависимости от количества набранных баллов, представляются Псковской городской Думе для назначения на должность главы администрации.