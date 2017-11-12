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Великолучанина будут судить за убийство из-за женщины приютившего его знакомого

Следственный отдел по городу Великие Луки Следственного комитета РФ завершил расследование и направил в суд уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, который подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном следственном управлении СКР, по версии следствия, 16 августа 2017 года обвиняемый в жилище приютившего его вместе с женщиной 38-летнего знакомого, поссорился с ним из-за последней. Правоохранители считают, что мужчина взял предмет, похожий на биту, и дважды ударил ей хозяина по голове. 

В тот же вечер бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшего в реанимационное отделение Великолукской городской больницы, однако 22 августа 2017 года он не приходя в сознание скончался в результате черепно-мозговой травмы.

Известно, что обвиняемый менее года назад  был освобожден из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение умышленных преступлений против личности и собственности.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

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