В здании Госдумы открылся супермаркет

19:37, 13 ноября 2017, ПАИ

В здании Госдумы на месте кулинарии открылся супермаркет, сообщают «Ведомости». В магазине, который принадлежит «Комбинату питания №4» Управления делами президента, продаются мясо, молоко, рыба, икра, фрукты, кондитерские изделия, алкоголь. Как сообщает издание, 100 г листового чая в супермаркете стоит 115 руб. Из алкогольных напитков самым дешевым стала настойка «Уржумка» (210 руб.), самым дорогим — коньяк Hennessy (20 635 руб.)

Как сообщает «РИА Новости», вход в магазин свободный. Супермаркет работает с 10:00 до 18:00. Кроме продуктов питания в нем также продаются колготки и носки, отмечает агентство.