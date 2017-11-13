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Общество

В здании Госдумы открылся супермаркет

В здании Госдумы на месте кулинарии открылся супермаркет, сообщают «Ведомости». В магазине, который принадлежит «Комбинату питания №4» Управления делами президента, продаются мясо, молоко, рыба, икра, фрукты, кондитерские изделия, алкоголь. Как сообщает издание, 100 г листового чая в супермаркете стоит 115 руб. Из алкогольных напитков самым дешевым стала настойка «Уржумка» (210 руб.), самым дорогим — коньяк Hennessy (20 635 руб.)

Как сообщает «РИА Новости», вход в магазин свободный. Супермаркет работает с 10:00 до 18:00. Кроме продуктов питания в нем также продаются колготки и носки, отмечает агентство.

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