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Общество

Жителям посёлка Новоселье Стругокрасненского района напомнили о противопожарной безопасности

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому районам совместно с представителем администрации Стругокрасненского района в рамках профилактической операции «Отопительный сезон» 13 ноября провели профилактический рейд на территории посёлка Новоселье Стругокрасненского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В ходе рейда проведено одно собрание и подворовый обход, в рамках которых было посещено девять частных домовладений.

Так же посещён ГБУСО «Новосельский дом интернат для престарелых и инвалидов», где проведено собрание с персоналом и обеспечиваемыми учреждения, тренировка по эвакуации в случае пожара.

В рамках проведённых мероприятий проинструктировано под роспись 16 работников учреждения, 36 обеспечиваемых, в жилом секторе проинструктировано девять граждан, распространено девять листовок на противопожарную тематику.

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