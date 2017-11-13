Минкульт отчитался о рекордных с 1991 года сборах в российском кино

19:53, 13 ноября 2017, ПАИ

Объем сборов в кино и количество зрителей стало максимальным с 1991 года, заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным министр культуры Владимир Мединский. «Предполагаем, что в этом году доля сборов российского кино превысит 10 млрд руб., а доля зрителей наконец-то станет выше 20%»,— предположил глава Минкульта. «Все это в условиях сверхсвободного рынка,— отметил Мединский.— Хотелось бы позаимствовать европейскую систему госпротекционизма».

Министр культуры также отчитался о росте популярности театров и музеев, пишет Коммерсант. По его словам, прирост посещаемости у федеральных театров превысил 22%. «Федеральные театры дали за последние пять лет 109% прироста своих билетов, а в целом театры по стране — 69%»,— рассказал Владимир Мединский. «Мне кажется, что это одна из самых быстрорастущих отраслей нашей экономики. Быстрее только музеи у нас растут»,— добавил глава Минкульта.