КНДР упростила получение виз для россиян

19:58, 13 ноября 2017, ПАИ

Северная Корея ввела новые правила для туристов из России. Теперь они могут получить северокорейскую визу всего за пару дней, сообщает пресс-служба туристической компании NKorean.

«Срок рассмотрения заявок на посещение страны в новогодние праздники может занять всего 1-2 дня. При этом год назад получение виз для граждан России занимало в среднем 20 дней», — отмечается в сообщении.

Как пишет «Интерфакс», в Северную Корею можно попасть только через турфирму. В стране существует ряд правил, которые туристам не следует нарушать — так, нельзя фотографировать государственные объекты, долго разговаривать с местными жителями, привозить с собой литературу о Северной или Южной Корее.