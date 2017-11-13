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Общество

Региональный закон о капремонте дополнят новыми нормами Жилищного кодекса РФ

В областное Собрание депутатов поступил проект закона «О внесении изменений в Закон Псковской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области». Законопроект, разработанный государственным комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, дополняет областной закон нормами Жилищного кодекса РФ, вступившими в силу в июле 2017 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Согласно документу уполномоченному органу исполнительной власти предстоит разработать порядок, по которому будут устанавливаться факты воспрепятствования проведению работ по капитальному ремонту общего имущества – речь идёт о ситуациях, когда собственники по каким-либо причинам не допускают подрядную организацию к выполнению ремонтных работ. В таких случаях федеральный законодатель предусмотрел возможность переноса проведения капитального ремонта на более поздний срок без решения общего собрания собственников.

Кроме того, законопроект содержит ряд других нововведений, а также исключает из регионального закона статьи, дублирующие федеральные нормы прямого действия.

Проект закона направлен на рассмотрение в экономический комитет и комитет по законодательству и местному самоуправлению.

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