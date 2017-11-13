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Экономика

Минфин: Из-за санаций банков Россия потеряла 150 млрд рублей

РФ потеряла около 150 млрд рублей из-за проблем банков. Об этом заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, сообщает ТАСС.

«Государство с учетом санаций потеряло в районе 150 млрд рублей денег, которые были потеряны банками, которые оказались не того качества, которое они из себя представляли», — указал он, заметив, что речь идет о периоде с момента отзыва лицензии у Мастер-банк.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что «мы начали процесс оздоровления банковского сектора четыре года назад, мы убирали с рынка хронически слабые банки или же банки с сомнительной финансовой моделью». «С тех было отозвано 350 лицензий. Сделана значительная часть работы, однако еще год или два мы должны будем наводить порядок», — пообещала она.

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