В Псковской области госинспекторами рыбоохраны за неделю изъяты 37 незаконных орудий лова

20:32, 13 ноября 2017, ПАИ

За прошедшую неделю сотрудниками отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Северо-Западного теруправления Росрыболовства выявлено 26 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Наложено штрафов на сумму 32,1 тыс. рублей, взыскано штрафов на сумму 36,8 тыс. рублей, изъято 44,5 кг водных биоресурсов, 37 незаконных орудий лова и 1 транспортное средство.

Всего по Северо-Западу госинспекторами рыбоохраны выявлено 120 административных правонарушений, наложено штрафов на сумму 429 800 рублей.