Число жертв землетрясения на границе Ирана и Ирака превысило 400 человек

20:40, 13 ноября 2017, ПАИ

В результате землетрясения на границе Ирана и Ирака погибли 414 человек. Такие данные приводит агентство Associated Press.

Еще около 6,7 тыс. человек пострадали.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,3 балла произошло 12 ноября на западе Ирана недалеко от границы с Ираком. Эпицентр находился в 31 км от иракского города Халабджа на глубине 23,2 км. Наибольший ущерб зафиксирован в Керманшахе.

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования президентам Ирана Хасану Рухани и Ирака Фуаду Маасуму.

В посольстве России в Иране сообщили, что россиян среди погибших или пострадавших нет.