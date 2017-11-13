В Псковской области подведены промежуточные итоги проведения техосмотра самоходных машин и других видов техники

20:53, 13 ноября 2017, ПАИ

Промежуточные итоги проведения технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин обсудили 10 ноября начальник Управления государственного технического надзора области Геннадий Шачинов и государственные инженеры-инспекторы территориальных инспекций гостехнадзора на служебном совещании. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в главном государственном управлении сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области.

За 10 месяцев текущего года технически исправными признаны 7258 единиц техники, что составляет 43% от числа зарегистрированной техники. Это на 540 единиц больше, чем в аналогичный период 2016 года. Выросло и количество актов технических осмотров (для техники, не прошедшей технический осмотр), количество которых составило 67 единиц. Высоких показателей по данному направлению деятельности, уже традиционно, достигли государственные инженеры-инспекторы: Михаил Петров (территориальная инспекция гостехнадзора Бежаницкого, Дедовичского районов, технический осмотр прошли 59 % от количества зарегистрированной техники); Михаил Кудин (территориальная инспекция гостехнадзора Стругокрасненского, Плюсского районов, технический осмотр прошли 55 % техники); Ирина Попова (территориальная инспекция гостехнадзора г. Псков и Гдовского района, технический осмотр прошли 56 % техники).

В 2017 году вырос процент прохождения технического осмотра в инспекциях гостехнадзора Псковского, Печорского районов (+7 %), Куньинского, Усвятского районах (+6 %), Новосокольнического, Локнянского районах (+5 %).

В заключении руководитель инспекции Геннадий Шачинов напомнил, что основной задачей, поставленной перед органами гостехнадзора, - является обеспечение безопасной эксплуатации различных типов самоходных машин, используемых в дорожно-строительном и агропромышленном комплексах; и одним из направлений деятельности инспекции - это проведение технических осмотров зарегистрированных машин.