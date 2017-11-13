ЦБ создал механизм исключения добросовестных клиентов банков из чёрных списков

21:11, 13 ноября 2017, ПАИ

Центробанк создал механизм, в рамках которого сведения о добросовестных клиентах могут быть исключены их баз данных об отказах. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

«Банки могут аннулировать направленные в Росфинмониторинг сведения об отказниках, которые попали в список из-за технических ошибок и отказов по основаниям, не связанным с риском отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»,— говорится в сообщении регулятора.

ЦБ призывает банки к взвешенному использованию информации об отказах, а также призывает не допускать принятия решений об отказе по причинам, не связанным с риском отмывания доходов и финансирования терроризма.

Ранее разработка этого механизма обсуждалась на совещании, на котором присутствовали представители Банка России, Росфинмониторинга, аппарата бизнес-омбудсмена, «Опоры России», «Деловой России» и банковской ассоциации «Россия».