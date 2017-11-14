0
13:01
Конкурс талантов прошел у участниц «Мисс Псков 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12:07
Читатели ПАИ могут выиграть приз от Tele2, приняв участие в баттле «Псков vs Новгород»
08:46
Усы, лапы, хвост и кипа документов
20:53
В Псковской области подведены промежуточные итоги проведения техосмотра самоходных машин и других видов техники
20:06
Региональный закон о капремонте дополнят новыми нормами Жилищного кодекса РФ
15:11
Псковское агентство информации вместе с партнерами запускает масштабный автопроект
13:19
Дело — труба!
Еще новости
Общество

«Кузьминки — осени поминки» наступили по народному календарю

14 ноября отмечается память двух братьев, святых бессребреников Космы и Дамиана, живших во второй половине III — начале IV веков, сообщает сalend.ru. Мальчики рано лишились отца, и их воспитанием занималась мать — святая Феодотия. Повзрослев, юноши обучились врачебной науке, а Господь в благодарность за праведный образ жизни даровал им способность исцелять больных. Косма и Дамиан никогда не брали платы с людей, оттого их и прозвали бессребрениками.

«Кузьминки — осени поминки», — говорили в народе и в очередной раз отмечали встречу зимы. В некоторых районах осени по традиции отводится время от второго Спаса до Кузьминок. На Кузьму (Косму) и Демьяна (Дамиана) доигрывали последние свадьбы — ковали счастье молодых. Кстати, святых почитали одновременно как хранителей семейного очага и как покровителей всех ремесленников и ремесел — главным образом, кузнечного искусства и женского рукоделия.

С Кузьминок женщины садились за прядение шерсти, чтобы после связать из нее зимние вещи или наткать теплых тканей. Кузьминки были еще и молодежным праздником. Девушки собирались вместе в свободной избе, накрывали на стол (обязательным блюдом считалась каша) и приглашали холостых парней. Посиделки нередко продолжались до рассвета, а после молодые люди, расправившись с угощением, отправлялись воровать соседских кур.

С домашней птицей связан еще один обычай. В этот день справляли курьи именины. Богатые люди отправляли кур в подарок бедным родственникам. Крестьянки приносили птиц в дар боярыням, а те в ответ одаривали их лентами. Таких «челобитных кур» было принято содержать в почете — кормить овсом, ячменем и никогда не убивать. А яйца, которые они несли, считали лечебными.

В день Кузьмы и Демьяна обращали внимание на приметы погоды. Если день выдавался снежным — следовало ждать весной большого разлива рек. Лист, оставшийся на дереве до Кузьминок, предвещал мороз следующей зимой.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Конкурс талантов прошел у участниц «Мисс Псков 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14 ноября 2017
Конкурс талантов прошел у участниц «Мисс Псков 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ) 5
Читатели ПАИ могут выиграть приз от Tele2, приняв участие в баттле «Псков vs Новгород»
14 ноября 2017
Читатели ПАИ могут выиграть приз от Tele2, приняв участие в баттле «Псков vs Новгород» 1
В Псковской области подведены промежуточные итоги проведения техосмотра самоходных машин и других видов техники
13 ноября 2017
В Псковской области подведены промежуточные итоги проведения техосмотра самоходных машин и других видов техники
Региональный закон о капремонте дополнят новыми нормами Жилищного кодекса РФ
13 ноября 2017
Региональный закон о капремонте дополнят новыми нормами Жилищного кодекса РФ 1
Псковское агентство информации вместе с партнерами запускает масштабный автопроект
13 ноября 2017
Псковское агентство информации вместе с партнерами запускает масштабный автопроект 4
Писатель из Невеля выдвинут на «Народное признание»
13 ноября 2017
Писатель из Невеля выдвинут на «Народное признание»
26-летие со дня образования отметил отдел спецназа «Зубр» псковского УФСИН
13 ноября 2017
26-летие со дня образования отметил отдел спецназа «Зубр» псковского УФСИН 1
Представитель Центризбиркома: Реальных претензий по итогам выборов главы Гдовского района нет
13 ноября 2017
Представитель Центризбиркома: Реальных претензий по итогам выборов главы Гдовского района нет

Идет загрузка...