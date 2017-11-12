Названы страны, которые больше других пострадали от климатических изменений в мире

21:27, 13 ноября 2017, ПАИ

Значительный ущерб от климатических изменений в мире за последние два десятилетия получили Гондурас, Гаити и Мьянма. В первую десятку стран также вошли Никарагуа, Филиппины, Бангладеш, Пакистан, Вьетнам, Таиланд и Доминиканская Республика, следует из доклада немецкой экологической организации Germanwatch, в котором представлен индекс KRI, пишет Росбалт.

Отмечается, что на самых лучших позициях находятся Исландия и Сингапур, которые расположились на 180 и 181 местах.

По данным экологов, маленькие островные государства больше остальных страдают от изменений климата.

В докладе также отмечено, что в 1997—2016 годах более 11 тыс. экстремальных погодных явлений стали прямой причиной смерти более 520 тыс. человек во всем мире. Экономический ущерб составил около $3,16 трлн.