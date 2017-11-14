Сегодня социологи в России отмечают профессиональный праздник

11:35, 14 ноября 2017, ПАИ

14 ноября российские социологи отмечают свой профессиональный праздник — День социолога, который пока не утвержден официально, сообщает сalend.ru. Социология (от лат. socius — общественный и др.-греч. logos — учение) — наука, которая изучает общество, рассматривая его и как единую целостную систему, и как отдельные общественные институты, раскрывая отношения и закономерности.

Термин «социология» был введен в первой половине XIX века французским философом Огюстом Контом (Auguste Conte). Конт сформулировал определение социологии как науки, изучающей общественные закономерности. Имена всемирно известных социологов включают М. Вебера (Max Weber), Э. Дюркгейма (Emile Durkheim), К. Маркса (Karl Marx).

Исторические документы свидетельствуют, что 14 ноября 1901 года в Париже была открыта Русская высшая школа общественных наук, которую некоторые специалисты считают первым в истории мировой науки опытом социологического факультета. Лекции в Русской высшей школе читали ведущие социологи и политики России: М. Ковалевский, Н. Кареев, Е. Де Роберти, П. Милюков и другие. Поэтому эта дата и была выбрана для праздника.

В ХХ веке социология расширилась, и из нее выделились несколько специализированных направлений — социология права, социология семьи, социологию культуры и другие.

Одной из главных целей социологических опросов является быстрое получение информации о мнениях людей, их оценках социальных явлений, а также о различных феноменах и состояниях общественного, группового и индивидуального сознания. Среди других известных методик, применяемых в работе социологами, — интервью, фокус-группы, анализ документов, наблюдение и так далее.

Вообще всех социологов принято делить на ученых данной области науки и прикладных социологов. Но к какой бы группе не относились специалисты данной профессии, все они сегодня весьма востребованы - и в центрах изучения общественного мнения, и в консалтинговых компаниях, и в организациях государственного и муниципального управления, и в кадровых, рейтинговых, маркетинговых и рекламных агентствах. Но и к самим социологам также предъявляются высокие требования, помимо специальных и профессиональных знаний они должны уметь анализировать данные, работать с соответствующими документами, иметь определенный стиль мышления, коммуникативные навыки, аналитическое и критическое мышление.

С 1994 года День социолога регулярно отмечается на факультетах социологии ведущих российских вузов, в том числе и в Санкт-Петербургском университете, где зарождалась российская академическая социология. Также в этот день принято проводить конференции и различные совместные мероприятия представителями данной профессии, на которых можно подвести итоги и отметить достижения.