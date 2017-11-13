Международный день логопеда отмечается 14 ноября

09:29, 14 ноября 2017, ПАИ

Международный день логопеда отмечается 14 ноября, пишет сalend.ru.

Логопедия (от греч. lógos — слово, речь и paideía — воспитание, обучение) — отрасль педагогической науки, которая изучает нарушения речи, способы их предупреждения, выявления и устранения средствами специального обучения и воспитания. Логопедия изучает причины, механизмы, симптоматику, течение, структуру нарушений речевой деятельности, систему коррекционного воздействия.

Впервые вопросы коррекции речевых нарушений описаны в работах по сурдопедагогике XVII века (в то время понятие глухонемоты ещё мало отличали от слухонемоты и других дефектов речи у слышащих).

Со второй половины XIX века изучение недостатков речи при нормальном слухе приобрело самостоятельное, но по преимуществу медицинское направление. Так, исправление речи, причем только некоторые отклонения, стали рассматривать как лечебную процедуру, которая проводилась врачами или медсестрами.

С конца XIX века стали разрабатывать другие способы понимания, анализа и передачи речи, и спустя полвека новые подходы в терапии позволили лечить психологические факторы, лежащие в основе речевых расстройств. С каждым годом научные представления о речевой деятельности совершенствовались, и в результате общество получило современную логопедию, которая, опираясь на общие принципы дефектологии, взаимодействуя с психологией, физиологией, языкознанием, рассматривает речь как системное многофункциональное образование, влияющее на психическое развитие.

Логопед помимо исправления произношения отдельных звуков помогает с исправлением разнообразных нарушений речи: недоразвитием, дефектами произношения, темпом и тембром речи. Помогая ребёнку преодолеть речевые проблемы, логопед заранее способствует предотвращению развития проблем с правописанием в более старшем возрасте. Именно с этим связана важная сторона работы современного логопеда: ранняя диагностика и выявление проблем логопедического характера с целью проведения своевременной коррекционной работы.

Учитывая важную роль логопедов в жизни пациентов, и был учрежден в 2004 году этот международный профессиональный праздник.