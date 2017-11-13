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Политика

Правительство РФ расширило список продуктов со спиртом, не относящихся к алкоголю

Правительство РФ утвердило перечень пищевой продукции с содержанием этилового спирта более 0,5%, которая при этом не относится к алкогольной продукции. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, к таким продуктам относятся повидло, желе, соусы, пасты, приправы, протертые или дробленые с сахаром фрукты, начинки, экстракты, плодовые и ягодные сиропы-полуфабрикаты, пряности и экстракты пряностей, натуральные ароматообразующие вещества.

При этом, отмечается, что к алкогольной продукции по-прежнему не относятся напитки брожения, квасы и напитки с содержанием этилового спирта от 0,5% до 1,2% включительно, напитки на пряно-ароматическом растительном сырье с содержанием этилового спирта 0,5-1,2%, содержащие спирт кисломолочные продукты, мороженое и щербеты, сырокопченые колбасы, мучные кондитерские изделия, шоколад и шоколадные изделия.

В России алкогольной считается пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, или спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5% объема готовой продукции.

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