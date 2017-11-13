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Общество

Дело бывшего вице-губернатора Петербурга передали в центральный аппарат СКР

Расследовать дело о хищении 50,4 млн руб. в ходе строительства стадиона «Зенит-арена» будет центральный аппарат СКР, сообщили «РИА Новости» в городском суде Санкт-Петербурга. Основным обвиняемым по делу проходит бывший вице-губернатор региона Марат Оганесян, признавший себя виновным.

О передаче дела в центральный аппарат СКР ходатайствовало петербургское управление комитета. Одновременно с этим Санкт-Петербургский горсуд рассматривал вопрос продления ареста Марата Оганесяна и просьбу бывшего чиновника о досудебном соглашении. Несмотря на доводы защиты, инстанция оставила господина Оганесяна под стражей до 9 февраля 2018 года.

Марат Оганесян был задержан по подозрению в организации хищения выделенных на электронное оборудование «Зенит-арены» средств в ноябре 2016 года. Чиновник отвечал за проект с 2013 по 2015 год. Стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить для клуба «Зенит» в 2007 году, но в связи с заявкой на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года проект отправляли на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям FIFA.

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