Путин заявил о полном восстановлении отношений между РФ и Турцией

21:54, 13 ноября 2017, ПАИ

Отношения между Россией и Турцией можно считать восстановленными практически в полном объеме. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

«Как мы с вами договаривались, в ходе моего визита к вам мы проведем рабочую встречу сегодня. Я благодарен за то, что вы приняли приглашение, действительно, мы совсем рядом, как вы сказали, в часе с небольшим всего полета. Хочу отметить в начале нашей встречи, что наши отношения можно считать восстановленными практически в полном объеме», — сказал Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Отношения между РФ и Турцией испортились осенью 2015 года после того, как турецкие ВВС на границе Сирии сбили российский истребитель Су-24.