Генассамблея ООН призвала страны к перемирию на время Олимпиад

21:57, 13 ноября 2017, ПАИ

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку олимпийского перемирия на время зимних Игр 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане, сообщает ТАСС.

В документе ООН призывает страны соблюдать олимпийское перемирие на время Олимпийских игр-2018, а также просит обеспечить безопасный проезд, доступ и участие в них спортсменов и членов делегаций.

Также в ООН выразили надежду, что ОИ-2018 будут способствовать созданию атмосферы развития, терпимости, мира и взаимопонимания на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии.

Ранее WADA сообщило, что несоответствие России антидопинговому кодексу помешает ей выступить на Играх-2018.