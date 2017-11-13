Генассамблея ООН призвала страны к перемирию на время Олимпиад
Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку олимпийского перемирия на время зимних Игр 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане, сообщает ТАСС.
В документе ООН призывает страны соблюдать олимпийское перемирие на время Олимпийских игр-2018, а также просит обеспечить безопасный проезд, доступ и участие в них спортсменов и членов делегаций.
Также в ООН выразили надежду, что ОИ-2018 будут способствовать созданию атмосферы развития, терпимости, мира и взаимопонимания на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии.
Ранее WADA сообщило, что несоответствие России антидопинговому кодексу помешает ей выступить на Играх-2018.