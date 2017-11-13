Михаил Ведерников ознакомился с работой ОЭЗ «Моглино»

22:09, 13 ноября 2017, ПАИ

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 13 ноября, посетил особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Моглино», где готовят к сдаче первый завод. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Глава региона оценил ход работ и пообщался с руководителем предприятия Nor-Maali Oy Веса Тукиайнен.

Генеральный директор рассказал, что завод лакокрасочных материалов Nor-Maali уже работает в тестовом режиме. Не так давно предприятие выпустило и отправило на сертификацию первую партию продукции. Контроль за ее качеством осуществляется на месте — в собственной лаборатории.

По словам Весы Тукиайнена, в следующем году предприятие планирует выпустить не менее 1 млн литров продукции. В течение пяти лет оснащение цеха будет расширяться, что позволит нарастить объемы производства до 10 млн литров в год.

На заводе создано 12 рабочих мест. Все сотрудники прошли обучение у финских коллег.

Второе предприятие ОЭЗ «Моглино» — «Сибирский гостинец» — только начало набор сотрудников: технологов, операторов и других специалистов. Завод будет работать круглосуточно, поэтому количество рабочих мест увеличили до 52, рассказал врио главы региона Михаилу Ведерникову генеральный директор компании Дмитрий Ходас.

Михаил Ведерников осмотрел производственный цех и складские помещения, холодильно-вентиляционное оборудование и сушильные камеры. Последние разработаны специально для этого производства по собственному эксклюзивному проекту.

Все оборудование на заводе уже смонтировано, осталось только получить разрешение на ввод в эксплуатацию инженерных сетей, рассказал Дмитрий Ходас.

В ходе осмотра территории ОЭЗ «Моглино» врио губернатора посетил основные объекты инфраструктуры ОЭЗ и провел встречу с начальником Псковской таможни Светланой Степановой. Она отметила, что таможенные органы заинтересованы в развитии особой экономической зоны, и здесь есть все необходимое для оформления и выпуска грузовых автомобилей. Здание терминала соответствует нормам Федеральной таможенной службы и строилось с учетом планируемого развития — в будущем здесь возможно будет организовать полноценный таможенный пост.

Также на территории «Моглино» полным ходом идет строительство типового завода для сдачи в аренду резидентам.

По итогам осмотра Михаил Ведерников высоко оценил условия, созданные для резидентов в ОЭЗ «Моглино», и пообещал прийти на торжественное открытие завода Nor-Maali 30 ноября.