0
22:09
Михаил Ведерников ознакомился с работой ОЭЗ «Моглино»
22:08
Профсоюзный активист и политик Игорь Иванов выдвинут на соискание премии «Народное признание 2017»
09:15
Подходы к формированию бюджета Псковской области обсудил Михаил Ведерников с главами муниципалитетов
18:10
«Рывок» для губернии
15:07
16% псковских семей могут позволить себе ипотеку
18:00
ОЭЗ «Моглино» вошла в рейтинг инвестиционной привлекательности Минэкономразвития
16:46
Обменный курс: слова на цифры
Еще новости
  • Коротко
Экономика

Михаил Ведерников ознакомился с работой ОЭЗ «Моглино»

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 13 ноября, посетил особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Моглино», где готовят к сдаче первый завод. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Глава региона оценил ход работ и пообщался с руководителем предприятия Nor-Maali Oy Веса Тукиайнен.

Генеральный директор рассказал, что завод лакокрасочных материалов Nor-Maali уже работает в тестовом режиме. Не так давно предприятие выпустило и отправило на сертификацию первую партию продукции. Контроль за ее качеством осуществляется на месте — в собственной лаборатории.

По словам Весы Тукиайнена, в следующем году предприятие планирует выпустить не менее 1 млн литров продукции. В течение пяти лет оснащение цеха будет расширяться, что позволит нарастить объемы производства до 10 млн литров в год.

На заводе создано 12 рабочих мест. Все сотрудники прошли обучение у финских коллег.

Второе предприятие ОЭЗ «Моглино» — «Сибирский гостинец» — только начало набор сотрудников: технологов, операторов и других специалистов. Завод будет работать круглосуточно, поэтому количество рабочих мест увеличили до 52, рассказал врио главы региона Михаилу Ведерникову генеральный директор компании Дмитрий Ходас.

Михаил Ведерников осмотрел производственный цех и складские помещения, холодильно-вентиляционное оборудование и сушильные камеры. Последние разработаны специально для этого производства по собственному эксклюзивному проекту.

Все оборудование на заводе уже смонтировано, осталось только получить разрешение на ввод в эксплуатацию инженерных сетей, рассказал Дмитрий Ходас.

В ходе осмотра территории ОЭЗ «Моглино» врио губернатора посетил основные объекты инфраструктуры ОЭЗ и провел встречу с начальником Псковской таможни Светланой Степановой. Она отметила, что таможенные органы заинтересованы в развитии особой экономической зоны, и здесь есть все необходимое для оформления и выпуска грузовых автомобилей. Здание терминала соответствует нормам Федеральной таможенной службы и строилось с учетом планируемого развития — в будущем здесь возможно будет организовать полноценный таможенный пост.

Также на территории «Моглино» полным ходом идет строительство типового завода для сдачи в аренду резидентам.

По итогам осмотра Михаил Ведерников высоко оценил условия, созданные для резидентов в ОЭЗ «Моглино», и пообещал прийти на торжественное открытие завода Nor-Maali 30 ноября.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников ознакомился с работой ОЭЗ «Моглино»
13 ноября 2017
Михаил Ведерников ознакомился с работой ОЭЗ «Моглино»
Профсоюзный активист и политик Игорь Иванов выдвинут на соискание премии «Народное признание 2017»
12 ноября 2017
Профсоюзный активист и политик Игорь Иванов выдвинут на соискание премии «Народное признание 2017» 24
Подходы к формированию бюджета Псковской области обсудил Михаил Ведерников с главами муниципалитетов
10 ноября 2017
Подходы к формированию бюджета Псковской области обсудил Михаил Ведерников с главами муниципалитетов
16% псковских семей могут позволить себе ипотеку
09 ноября 2017
16% псковских семей могут позволить себе ипотеку
ОЭЗ «Моглино» вошла в рейтинг инвестиционной привлекательности Минэкономразвития
08 ноября 2017
ОЭЗ «Моглино» вошла в рейтинг инвестиционной привлекательности Минэкономразвития
Строительство новой школы и реализацию инвестпроектов обсудил Михаил Ведерников с главами Бежаницкого, Дновского и Дедовичского районов
07 ноября 2017
Строительство новой школы и реализацию инвестпроектов обсудил Михаил Ведерников с главами Бежаницкого, Дновского и Дедовичского районов
Руководитель группы компаний «Мега-холод» Татьяна Кириленок поборется за премию «Народное признание» в номинации «Лидер»
06 ноября 2017
Руководитель группы компаний «Мега-холод» Татьяна Кириленок поборется за премию «Народное признание» в номинации «Лидер»
Российские регионы получат в 2018 году дотаций на 104 млрд рублей
03 ноября 2017
Российские регионы получат в 2018 году дотаций на 104 млрд рублей

Идет загрузка...