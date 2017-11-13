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Общество

Кабмин предложил освободить электромобили от транспортного налога

Правительство России внесло в Государственную думу поправку в Налоговый кодекс, согласно которой предлагается со следующего года освободить владельцев электромобилей от уплаты транспортного налога, передает «Интерфакс».

Заместитель министра финансов Илья Трунин рассказал, что срок освобождения от налога пока будет рассчитан на пять лет.

«Я так понимаю, что Tesla роскошью перестает быть? У нас же транспортный налог по лошадиным силам, а в электромобилях этого нет. Tesla освобождается от транспортного налога?», — спросил глава комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров, обращаясь к представителям Минфина.

Не услышав ответа, он заявил, что в таком виде поправка в Налоговый кодекс не может быть принята.

«Транспортный налог — это региональный налог, и мы договорились, что все льготы по региональному налогу мы на федеральном уровне не принимаем и не компенсируем», — добавил Макаров.

Отмечается, что к обсуждению льготы по транспортному налогу для электромобилей планируется вернуться во вторник, 14 ноября, на заседании бюджетного комитета Госдумы.

 

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