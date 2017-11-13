Женщинам предрекли безработицу

22:27, 13 ноября 2017, ПАИ

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева полагает, что в ближайшие 10 лет безработица получит «женское лицо». Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщает ТАСС.

По мнению Чупшевой, рост безработицы будет связан с технологическим прогрессом, автоматизацией производственных процессов и ростом значимости технологий в повседневной жизни. «В ближайшие 10 лет такие профессии точно умрут: это бухгалтера, юристы, менеджеры, операционисты. Если смотреть на эти профессии, то 80 процентов занятых (...) — женщины. Можно предположить, что у безработицы в ближайшее время может быть женское лицо», — заявила глава АСИ.

Однако женщины смогут найти себя в других сферах деятельности, считает Чупшева. В качестве примера она приводит сектор некоммерческих организаций (НКО). «Есть ли место НКО среди профессий будущего? Мое мнение — конечно есть, потому что эта сфера будет развиваться и будет максимально востребована с точки зрения человеческого труда и человеческих компетенций», — убеждена она.

Глава АСИ отметила, что, согласно прогнозам, к 2030 году средний возраст старшего поколения вырастет на 20 процентов и превысит 65 лет. В таком возрасте люди как раз смогут сконцентрироваться в секторе добровольчества и НКО. По словам Чупшевой, агентство уже реализует подобные инициативы.

Проблема безработицы является для россиян одной из самых важных в стране. Согласно опросам «Левада-Центра», 33 процента переживают за состояние рынка труда.