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Общество

В Германии предложили отказаться от нормированного рабочего дня

В Германии следует ввести более гибкий график работы для поддержания конкурентоспособности немецких компаний. Об этом заявил председатель Совета экономических экспертов при правительстве ФРГ Кристоф Шмидт, сообщает DW.

«Представление, что рабочий день начинается в офисе утром и завершается с уходом из офиса, устарело», — заявил Шмидт и добавил, что фирмы, которые хотят выжить в новом, пронизанном цифровыми технологиями мире, должны быть маневренными и уметь быстро созывать свои команды сотрудников.

«Возможно, работодателям этого и хотелось бы, но речь должна идти исключительно о том, чтобы существующее рабочее время более гибко распределялось в течение дня и недели», — уточнил Шмидт.

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