Путин и Эрдоган обсудили полное снятие ограничений на поставки продуктов из Турции

22:58, 13 ноября 2017, ПАИ

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на закрытых переговорах в Сочи обсудили ликвидацию остающихся ограничений на поставки Анкарой сельскохозяйственных товаров, пишет Коммерсант. «В развитие договоренностей по итогам нашей встречи с господином Эрдоганом в Анкаре 27 сентября возобновлен ввоз целого ряда продуктов из Турции,— напомнил Путин.— Сегодня мы обсудили совместные меры по ликвидации ограничений на другие виды сельхознаименований». Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил успех переговоров и отметил, что Турция выступает за снятие оставшихся ограничений в торговых отношениях с Россией.

Конкретных заявлений по итогам переговоров президенты не сделали. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснил это тем, что «темы были гораздо сложней и не подлежат раскрытию».

Подводя итог встрече, Владимир Путин заявил, что намерен продолжить регулярные контакты с турецким президентом. «Сложилась очень хорошая практика делового, неформального обмена мнениями,— сказал российский президент.— Встречи проходят очень оперативно, незабюрокраченно, без всяких лишних квазидипломатических процедур и протокольных мероприятий».

В прошлый раз президенты России и Турции встречались в Анкаре в сентябре. Результатом переговоров стало снятие Москвой введенного в 2016 году эмбарго на поставки турецких помидоров.