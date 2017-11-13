0
19:30
В Великих Луках на проспекте Ленина произошло ДТП с участием пешехода
16:30
Игорь Иванов смещен с поста председателя профсоюзов работников инновационных и малых предприятий Псковской области
11:01
Представитель Центризбиркома: Реальных претензий по итогам выборов главы Гдовского района нет
22:56
Юрий Павлов лидирует на выборах в Гдовском районе после подсчета трети голосов
11:17
Члену штаба одного из кандидатов на выборах главы Гдовского района ночью повредили автомобиль
10:48
Появились подробности и фото с места ДТП автомобилей наблюдателей «Яблоко» в Гдовском районе
09:48
Сегодня в Гдовском районе проходят досрочные выборы главы муниципалитета
Еще новости
Политика

Путин и Эрдоган обсудили полное снятие ограничений на поставки продуктов из Турции

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на закрытых переговорах в Сочи обсудили ликвидацию остающихся ограничений на поставки Анкарой сельскохозяйственных товаров, пишет Коммерсант. «В развитие договоренностей по итогам нашей встречи с господином Эрдоганом в Анкаре 27 сентября возобновлен ввоз целого ряда продуктов из Турции,— напомнил Путин.— Сегодня мы обсудили совместные меры по ликвидации ограничений на другие виды сельхознаименований». Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил успех переговоров и отметил, что Турция выступает за снятие оставшихся ограничений в торговых отношениях с Россией.

Конкретных заявлений по итогам переговоров президенты не сделали. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснил это тем, что «темы были гораздо сложней и не подлежат раскрытию».

Подводя итог встрече, Владимир Путин заявил, что намерен продолжить регулярные контакты с турецким президентом. «Сложилась очень хорошая практика делового, неформального обмена мнениями,— сказал российский президент.— Встречи проходят очень оперативно, незабюрокраченно, без всяких лишних квазидипломатических процедур и протокольных мероприятий».

В прошлый раз президенты России и Турции встречались в Анкаре в сентябре. Результатом переговоров стало снятие Москвой введенного в 2016 году эмбарго на поставки турецких помидоров.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Великих Луках на проспекте Ленина произошло ДТП с участием пешехода
13 ноября 2017
В Великих Луках на проспекте Ленина произошло ДТП с участием пешехода
Игорь Иванов смещен с поста председателя профсоюзов работников инновационных и малых предприятий Псковской области
13 ноября 2017
Игорь Иванов смещен с поста председателя профсоюзов работников инновационных и малых предприятий Псковской области 11
Представитель Центризбиркома: Реальных претензий по итогам выборов главы Гдовского района нет
13 ноября 2017
Представитель Центризбиркома: Реальных претензий по итогам выборов главы Гдовского района нет
Юрий Павлов лидирует на выборах в Гдовском районе после подсчета трети голосов
12 ноября 2017
Юрий Павлов лидирует на выборах в Гдовском районе после подсчета трети голосов 3
Члену штаба одного из кандидатов на выборах главы Гдовского района ночью повредили автомобиль
12 ноября 2017
Члену штаба одного из кандидатов на выборах главы Гдовского района ночью повредили автомобиль
Появились подробности и фото с места ДТП автомобилей наблюдателей «Яблоко» в Гдовском районе
12 ноября 2017
Появились подробности и фото с места ДТП автомобилей наблюдателей «Яблоко» в Гдовском районе 3
Сегодня в Гдовском районе проходят досрочные выборы главы муниципалитета
12 ноября 2017
Сегодня в Гдовском районе проходят досрочные выборы главы муниципалитета
Вандалы осквернили памятник советскому воину в Болгарии
11 ноября 2017
Вандалы осквернили памятник советскому воину в Болгарии 1

Идет загрузка...